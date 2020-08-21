В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов

101

Сейчас штраф за превышения уровня шума составляет 500 рублей. Однако, как объяснил Старшинов, такие меры оказались неэффективными. По мнению парламентария, особый дискомфорт для других людей создают шумные мотоциклисты. В качестве примера он привел владельцев Harley-Davidson «за 30 тысяч долларов», для которых нынешний штраф в 500 рублей ничего не значит.«Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать», — объяснил депутат.Старшинов добавил, что что у авторов законопроекта нет цели собрать собрать с граждан деньги и «пополнить таким образом казну». Свою инициативу он назвал профилактической, которая будет стимулировать водителей не нарушать правил. Насколько предлагается увеличить штраф для шумных байкеров пока неизвестно.Ранее в Госдуме предложили запретить мотоциклистам и владельцам мопедов ездить между рядами, а также параллельное движение по одной полосе. Фиксировать нарушения предлагается с помощью камер. Если проект получит «зеленый свет» штраф за параллельное движение с другим транспортом в одной полосе составит 3 тыс. рублей. Более серьезное наказание ждет байкеров если его движение содержало признаки опасного вождения и лавирования между рядами. Тогда мотоциклиста оштрафуют на 15 тыс. руб. или лишат водительских прав сроком от двух до шести месяцев.Фото: Triumph Motorcycles/ РБК