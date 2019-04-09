В Госдуме предложили обязать магазины принимать стеклотару

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Согласно документу, крупные торговые сети будут обязаны принимать стеклотару, а также пластиковую тару и посуду."Все, что вредного для природы продается и полезного для переработки, мы предлагаем в обязательном порядке принимать обратно", отметил Олег Нилов.Мера будет способствовать значительному сокращению вредных отходов, заключил депутат.