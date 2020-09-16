В Госдуме поддержали обязанность операторов блокировать сотовые в тюрьмах

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об обязанности операторов отключать сотовую связь в тюрьмах, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

В начале ноября прошлого года Хинштейн сообщил, что готовит законопроект об ограничении использования сотовой связи в местах лишения свободы. Согласно проекту, сотовых операторов обяжут отключать абонентов "по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН". В январе Хинштейн вместе с депутатами Василием Пискаревым и Павлом Крашенинниковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий отключить мобильную связь в тюрьмах.

"Комитет по безопасности единогласно поддержал к первому чтению нашу инициативу о блокировке сотовых телефонов в местах лишения свободы", - написал депутат в Twitter.

В соответствии с действующими нормами, осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешается иметь при себе средства связи. Кроме того, за попытку доставки средств мобильной связи в учреждения уголовно-исполнительной системы предусмотрена административная ответственность. Законопроектом предлагается ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.

Данной инициативой предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов – в целях обеспечения режима на территории учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС). Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.