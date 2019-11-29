В Госдуме не поддержали идею продлить продажу российского вина до полуночи
29 ноября 2019 18:08
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«Это предложение выглядит достаточно странно и идет вразрез с общей государственной политикой в этой сфере», - сказал парламентарий. Он напомнил, что сегодня депутаты, напротив, принимают меры по ужесточению продажи алкоголя, в частности, в многоквартирных домах. «Сокращение действия так называемого тихого часа на этом фоне выглядело бы непоследовательно», - констатировал политик.
Кроме того, продолжил он, «очень сложно будет администрировать процесс торговли, если отечественное вино можно будет продавать, а импортное - нет». «Поскольку это контролируется системой ЕГАИС, формально это контролировать государству будет очень сложно», - пояснил Хинштейн.
«Наконец, я не понимаю мотивацию этого предложения, за исключением желания извлечь максимальную прибыль для торговых сетей и бизнеса и обойти запрет на продажу алкоголя в вечернее и ночное время», - подчеркнул зампред комитета Госдумы. Он признался, что «с трудом себе представляет любителей вина, которым не хватило бы времени [для его приобретения] до 23 часов вечера». «Человек, который пьет вино для удовольствия, а не для опьянения, совершенно точно не мучается из-за существующего сегодня тихого часа не ходит по наливайкам», - заключил депутат.
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