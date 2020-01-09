В Госавиации Ирана опровергли версию о возможном ракетном ударе по украинскому лайнеру Boeing 737
9 января 2020 22:59
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В Госавиации Ирана опровергли версию о возможном ракетном ударе по украинскому лайнеру Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», пишет газета "Известия". Об этом сообщил глава организации Али Абедзаде.
«Поскольку пилоты украинского самолета пытались вернуться в аэропорт, мы отказались от версии о ракетной атаке по летательному аппарату», — приводит его слова ТАСС в четверг, 9 января.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Boeing 737-800 был сбит ракетой, выпущенной, предположительно, из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор».
Boeing 737 потерпел крушение 8 января спустя две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Жертвами катастрофы стали 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.
В связи с трагедией Зеленский также объявил четверг, 9 января, днем траура в стране. На зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий приспущены государственные флаги. Кроме того, в стране отменены развлекательно-концертные мероприятия.
Расследованием трагедии Иран планирует заняться самостоятельно. Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что «черные ящики» самолета не передадут США или компании Boeing.
В свою очередь, украинские эксперты прибыли в Тегеран для изучения обстоятельств катастрофы.
Фото: ТАСС
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