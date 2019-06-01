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В «Единой России» объявили сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске

1 июня 2019 20:53
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Сегодня, 1 июня, несколько взрывов произошло на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. Десятки человек пострадали, несколько – находятся в тяжелом состоянии.
В «Единой России» объявлен сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске. Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области, Государственной Думы, члены и сторонники «Единой России» уже начали сбор средств.

Сегодня, 1 июня, несколько взрывов произошло на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. Десятки человек пострадали, несколько – находятся в тяжелом состоянии. Состояние многих оценивается как средней степени тяжести. Взрывной волной выбило стекла в некоторых домах.

«Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, им всем будет оказана необходимая медицинская помощь. Депутаты Законодательного Собрания, Государственной Думы, члены и сторонники «Единой России» уже начали сбор средств. Приглашаем всех неравнодушных нижегородцев принять участие в оказании помощи дзержинцам. Кроме этого всю необходимую помощь окажут и наши волонтеры», – заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Денис Москвин, отметив, что 3 июня будет открыт специальный расчетный счет для всех желающих помочь землякам.

Он также подчеркнул, что правительством области по поручению губернатора Глеба Никитина был создан оперативный штаб, большая работа проводится администрацией города, передает er.ru
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Комментарии



Политика региона
1 июня 2019  20:53
Сегодня, 1 июня, несколько взрывов произошло на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. Десятки человек пострадали, несколько – находятся в тяжелом состоянии.
В «Единой России» объявили сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске
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