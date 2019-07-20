В ДНР и ЛНР издали приказ о полном прекращении огня
20 июля 2019 15:50
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В Донецкой и Луганской народных республиках издали приказ о полном бессрочном прекращении огня с полуночи 21 июля, передает life.ru. Об этом объявили начальники Народной милиции ДНР и ЛНР.
Согласно приказу, военнослужащим запрещено применение любого вида огня, в том числе снайперского. Помимо этого, военным ДНР и ЛНР с 21 июля не разрешается вести наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции, а также размещать тяжёлое вооружение в населённых пунктах и рядом с ними.
— Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня, — заявил врио Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
Солидарность с мнением коллеги выразил начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков. Они отметили, что надеются на соблюдение режима со стороны Украины.
Согласно приказу, военнослужащим запрещено применение любого вида огня, в том числе снайперского. Помимо этого, военным ДНР и ЛНР с 21 июля не разрешается вести наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции, а также размещать тяжёлое вооружение в населённых пунктах и рядом с ними.
— Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня, — заявил врио Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
Солидарность с мнением коллеги выразил начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков. Они отметили, что надеются на соблюдение режима со стороны Украины.
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