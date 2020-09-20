В Бресте милиция использовала слезоточивый газ на акции протеста

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Милиция распылила газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в Минске. Между тем один из оппозиционных Telegram-каналов распространил видео, на котором видно, как бойцы ОМОН двигаются на группу протестующих, один из силовиков достает что-то похожее на баллончик и, подойдя близко к людям, брызгает им в лицо, после чего начинаются задержания. По утверждению канала, это видео сделано на акции протеста в Бресте.

"Подтверждаем, что в Бресте правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Некоторые граждане были задержаны, сейчас проводится разбирательство. Все эти люди нарушают закон о массовых мероприятиях, не подчиняются законным требованиям сотрудников милиции, что представляет угрозу, в том числе для мирного населения", - сказала агентству пресс-секретарь.

При этом она не смогла уточнить, сколько человек задержаны на акциях протеста по всей Белоруссии к настоящему времени.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко