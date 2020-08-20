В Белоруссии возбудили дело о захвате власти по факту создания оппозиционного совета

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"Да, мы подтверждаем, что по данному факту [создания совета] возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", - отметили в прокуратуре.Эта статья УК республики предусматривает ответственность "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Максимальная санкция статьи 361 предусматривает ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.Комментируя, в свою очередь, создание группой граждан Белоруссии Координационного совета, генпрокурор Александр Конюк заявил, что "создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной".Фото: Наталия Федосенко/ТАСС