В Белоруссии возбудили дело о захвате власти по факту создания оппозиционного совета

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье "Захват власти" Уголовного кодекса по факту создания оппозицией Координационного совета. Об этом сообщили в четверг ТАСС в надзорном ведомстве республики.
"Да, мы подтверждаем, что по данному факту [создания совета] возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", - отметили в прокуратуре.
Эта статья УК республики предусматривает ответственность "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Максимальная санкция статьи 361 предусматривает ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.
Комментируя, в свою очередь, создание группой граждан Белоруссии Координационного совета, генпрокурор Александр Конюк заявил, что "создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной".
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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