В Анкаре началась встреча Путина с Роухани

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Путин в понедельник прибыл в Турцию, где примет участие в пятой трёхсторонней встрече глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.Ранее в этот день российский лидер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сейчас проходит отдельная двусторонняя встреча с коллегой из Ирана.Как отмечал ранее в беседе с журналистами помощник президента РФ Юрий Ушаков, ключевой темой переговоров Путина и Роухани станет укрепление торгово-экономических связей. Российский и иранский лидеры также планируют обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и обстановку вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - иранской ядерной сделки.Встреча Путина и Роухани проходит на фоне обострения ситуации в Персидском заливе после субботней атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом - они заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. В МИД Ирана назвали обвинения Помпео ложью.В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать слова главы Госдепа заявили, что негативно относятся к увеличению напряженности в регионе, и призвали все региональные и нерегиональные страны не делать каких-либо поспешных шагов или выводов, которые могут лишь усугубить дестабилизацию. В МИД РФ решительно осудили атаки по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, однако также рекомендовали не спешить с выводами о том, кто стоит за ударами.Фото: пресс-служба Кремля