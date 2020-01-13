В Абхазии назначили и.о. президента

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— Валерий Бганба второй раз выполняет обязанности президента Абхазии. У него есть опыт, — заявил спикер парламента Валерий Кварчия.Политический кризис в Абхазии длился с осени. Оппозиционер Алхас Квициния, который проиграл в президентских выборах, оспорил итоги в суде. Позже ситуация усугубилась. 9 января участники акции протеста ворвались в здание президентской администрации и устроили погром. После этого жители страны потребовали отставки главы государства.Парламент проголосовал за отставку Хаджимбы, но тот сначала отказался оставить свой пост. Верховный суд Абхазии постановил провести новые выборы. Они были назначены на 22 марта, до этого Хаджимба должен был оставаться главой государства, однако он всё же подал в отставку.Фото: ТАСС / Валентин Спринчак