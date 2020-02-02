Я нашел ошибку
Главные новости: 
Россия на фоне ситуации с распространением коронавируса приостанавливает с 3 февраля движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.
РЖД приостановит пассажирское сообщение с Китаем
В состав нового правительства не вошли 13 бывших министров и вице-премьеров.
"Уже все трудоустроены". Песков пролил свет на судьбу экс-министров
Назначение в больницу получили уже около 1,4 тыс. военных медиков, которые начнут лечить пациентов с понедельника.
В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом
Погибший прибыл в Юго-Восточную Азию из Ухани.
Подтверждена первая смерть от коронавируса за пределами Китая
Ценный груз марки Profflex следовал из Новомосковска Тульской области в Казахстан, но до места назначения не доехал.
Самарские воры дошли до высот мастерства — в одной из промзон похищено 17 с половиной тонн монтажной пены
Европарламент хочет, чтобы этот закон был разработан к лету.
Apple хотят заставить класть со всеми айфонами зарядку с USB-C
Продавцы маркетплейса уже попросили покупателей отменить заказы.
AliExpress предупредил о возможных задержках заказов из-за коронавируса
Вторая ничья сегодня - на этот раз с действующим чемпионом Белоруссии.
"Крылья Советов" – "Динамо-Брест" (Беларусь) – 1
сегодня  Понедельник, 3 февраля, 02:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/02:
USD 63.14
0.1
EUR 69.6
0.18
Новости /  Политика /  Политика региона  

"Уже все трудоустроены". Песков пролил свет на судьбу экс-министров

2 февраля 2020 23:47
106
В состав нового правительства не вошли 13 бывших министров и вице-премьеров.
Все бывшие члены российского правительства, которые не попали в команду нового премьера Михаила Мишустина, уже трудоустроены. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает life.ru.

— Уже все трудоустроены, — коротко ответил Песков на вопрос о дальнейшей судьбе экс-министров в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

 21 января президент России Владимир Путин распорядился о формировании нового правительства, которое возглавил Мишустин. В его обновлённую команду не попали занимавший пост министра экономического развития Максим Орешкин, экс-глава Минкульта Владимир Мединский, экс-глава Минтруда Максим Топилин, бывший министр просвещения Ольга Васильева, экс-глава Минздрава Вероника Скворцова, занимавший пост министра спорта Павел Колобков и другие. Свои посты сохранили руководители Минобороны, МИД, МВД, а также ещё девяти ведомств. 



Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
2 февраля 2020  23:54
Россия на фоне ситуации с распространением коронавируса приостанавливает с 3 февраля движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.
РЖД приостановит пассажирское сообщение с Китаем
Россия на фоне ситуации с распространением коронавируса приостанавливает с 3 февраля движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.  Политика региона
145
2 февраля 2020  23:47
В состав нового правительства не вошли 13 бывших министров и вице-премьеров.
"Уже все трудоустроены". Песков пролил свет на судьбу экс-министров
В состав нового правительства не вошли 13 бывших министров и вице-премьеров.  Политика региона
105
1 февраля 2020  22:29
"Сделка века", которая должна была положить конец конфликту между Израилем и Палестиной, окончилась "пшиком" и провалом.
Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем
 "Сделка века", которая должна была положить конец конфликту между Израилем и Палестиной, окончилась "пшиком" и провалом.  Политика региона
427
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
873
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
813
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1294
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
528
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2166
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
811
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1776
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1431
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1006
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1025
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1519
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1555
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1839
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2959
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3534
Весь список

Мероприятия
В Самарской области отметили 77-ю годовщину победы советских войск в Сталинградской битве
Лыжный марафон «Сокольи горы - 2020» привлёк рекордное количество участников
Мужской хор «Оптина Пустынь» выступит в Самарской филармонии
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные