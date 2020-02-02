"Уже все трудоустроены". Песков пролил свет на судьбу экс-министров
2 февраля 2020 23:47
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— Уже все трудоустроены, — коротко ответил Песков на вопрос о дальнейшей судьбе экс-министров в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
21 января президент России Владимир Путин распорядился о формировании нового правительства, которое возглавил Мишустин. В его обновлённую команду не попали занимавший пост министра экономического развития Максим Орешкин, экс-глава Минкульта Владимир Мединский, экс-глава Минтруда Максим Топилин, бывший министр просвещения Ольга Васильева, экс-глава Минздрава Вероника Скворцова, занимавший пост министра спорта Павел Колобков и другие. Свои посты сохранили руководители Минобороны, МИД, МВД, а также ещё девяти ведомств.
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
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