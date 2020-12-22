Утвержден бюджет Самары на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

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Во вторник, 22 декабря, состоялось 5-е заседание Самарской городской Думы. В его рамках депутатами был утвержден бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Главный финансовый документ сохранил социальную направленность. Существенная часть расходов, более 13 млрд. рублей, запланированы на реализацию 27 муниципальных и ведомственных программ. В числе приоритетных статей расходов в 2021 году по-прежнему остается социальная сфера - расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику, национальную экономику и решение проблем жилищно-коммунального хозяйства.

Порядка 20% бюджета, а это более 3,6 млрд. рублей, будет направлено на реализацию национальных проектов в сфере образования и культуры, ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий и общественных пространств, в числе которых Вертолетная площадка и сквер Памяти Борцам революции на пересечении улиц Луначарского и Ново-Садовой.

Финансовым документом предусмотрены средства на строительство объектов образования и на реконструкцию автомобильных дорог. Так, например, запланированы средства на завершение строительства и ввода в эксплуатацию детского сада на ул. Подшипниковая, 27, второй очереди общеобразовательной школы на Пятой просеке в Октябрьском районе.

Важно отметить, что новым бюджетом предусмотрено финансирование на выкуп земельного участка под строительство востребованной школы в Крутых Ключах. На эти цели заложено порядка 44 млн. рублей.

«Работая над формированием бюджета, мы учитывали первоочередные, острые вопросы, которые волнуют жителей города. В частности, на 2021 год предусмотрены средства для приобретения земельного участка под строительство школы в микрорайоне Крутые Ключи. Крайне важно то, что бюджет сохраняет социальную направленность. Мы достаточно долго и вдумчиво совместно с городской Думой работали над формированием бюджета, и я хочу поблагодарить депутатов за этот результат», - отметила Глава Самары Елена Лапушкина.