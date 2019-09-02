Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

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«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», — сказал представитель Министерства иностранных дел.Ранее о смерти российского дипломата сообщил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, принесший соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову. При этом о смерти Кирпиченко Зариф, выступая на пресс-конференции с Лавровым в особняке МИД России на Спиридоновке, упомянул еще до того, как сообщения о кончине дипломата появились в лентах российских информагентств.Кирпиченко родился в 1951 году, в 1973-м окончил МГИМО и поступил на работу в МИД. В 1970-1990-х года Кирпиченко занимал различные должности в центральном аппарате МИД СССР и России, а также в посольствах в Сирии, Иордании и Саудовской Аравии. В 1998-2000 годах был послом в ОАЭ, в 2000-2004 годах — послом в Ливии, в 2006-2011 годах — в Сирии. В сентябре 2011 года был назначен послом России в Египте и одновременно с этим полномочным представителем России при Лиге арабских государств.Фото: ruspekh.ru