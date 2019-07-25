Умер 92-летний президент Туниса
25 июля 2019 18:08
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В конце июня лидер Туниса дважды попадал в больницу. После первой госпитализации его советник Фирас Кафрач говорил, что причиной стало внезапное недомогание. Однако 25 июля его вновь доставили в больницу, на этот раз с осложнениями.
Ас-Себси занимал пост президента страны с 2014 года, до этого он был премьер-министром. Он стал первым главой правительства после свержения президента Зин аль-Абидина Бен Али в ходе «арабской весны» в 2011 году.
Политик родился в 1926 году, когда Тунис был колонией Франции. Он получил образование в Париже и занимался после возвращения на родину адвокатурой. После получения независимости в 1956 году он стал советником главы правительства. В 1960–1970-х он занимал различные посты в правительстве страны, а также был послом во Франции. С 1981 по 1986 год был главой МИДа.
После отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе в 2017 году Ас-Себси остался самым старым действующим президентом в мире.
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