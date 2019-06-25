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Украина отзывает своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ вернуть РФ в состав ассамблеи

25 июня 2019 19:33
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Украина приняла решение отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после решения Парламентской ассамблеи по России.
Украина приняла решение отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после решения Парламентской ассамблеи по России, передает newsru.com. Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин"Совет Европы потерял наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже", - заявил министр

Украина приняла решение отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после решения Парламентской ассамблеи по России. Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Совет Европы потерял наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже", - заявил министр.

По словам Павла Климкина, решение ПАСЕ для Киева "особенно обидно" с учетом того, что председательствует в СЕ в настоящее время Франция - участник нормандского формата. "Разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ выдвинутых условий - это, извините за мой французский, полный моветон", - добавил Климкин. Он также предупредил, что решение ПАСЕ "еще аукнется всей Европе". "А чисто по-человечески мне Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль. Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются", - заключил Павел Климкин.

В ночь на вторник ПАСЕ утвердила резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 - проголосовали против, 10 - воздержались. После этого участники летней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Теперь, согласно правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет 26 июня.

По словам председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, делегация, чьи полномочия оспариваются, участвует в работе организации, однако не может голосовать по своему вопросу.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Это произошло после присоединения к России украинского Крыма, что было воспринято международным сообществом как акт агрессии со стороны РФ.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

Условием для своего возвращения к работе в ПАСЕ Москва назвала восстановление всех полномочий, а также внесение поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

10 октября 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (Комитете министров и Парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в составе этой организации будут настаивать на исключении Москвы.

В апреле Ягланд заявил, что выход РФ из ПАСЕ может стать "потрясением для Европы" , где появится "новая разделительная черта", и призвал вернуть делегацию России в состав совета. Делегаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой говорилось о необходимости сохранения России в Совете Европы (СЕ), содержался призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет СЕ.

Как утверждается в резолюции, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации, а отказ от выплат взноса - к бюджетному кризису организации. В ответ на это российская сторона потребовала изменить регламент и избежать ущемления прав национальных делегаций, о чем в Госдуме говорили еще в январе этого года. 


Фото:   соцсети
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