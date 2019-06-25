Украина отзывает своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ вернуть РФ в состав ассамблеи
25 июня 2019 19:33
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Украина приняла решение отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после решения Парламентской ассамблеи по России. Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Совет Европы потерял наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже", - заявил министр.
По словам Павла Климкина, решение ПАСЕ для Киева "особенно обидно" с учетом того, что председательствует в СЕ в настоящее время Франция - участник нормандского формата. "Разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ выдвинутых условий - это, извините за мой французский, полный моветон", - добавил Климкин. Он также предупредил, что решение ПАСЕ "еще аукнется всей Европе". "А чисто по-человечески мне Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль. Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются", - заключил Павел Климкин.
В ночь на вторник ПАСЕ утвердила резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 - проголосовали против, 10 - воздержались. После этого участники летней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Теперь, согласно правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет 26 июня.
По словам председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, делегация, чьи полномочия оспариваются, участвует в работе организации, однако не может голосовать по своему вопросу.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Это произошло после присоединения к России украинского Крыма, что было воспринято международным сообществом как акт агрессии со стороны РФ.
В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.
Условием для своего возвращения к работе в ПАСЕ Москва назвала восстановление всех полномочий, а также внесение поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.
10 октября 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (Комитете министров и Парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в составе этой организации будут настаивать на исключении Москвы.
В апреле Ягланд заявил, что выход РФ из ПАСЕ может стать "потрясением для Европы" , где появится "новая разделительная черта", и призвал вернуть делегацию России в состав совета. Делегаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой говорилось о необходимости сохранения России в Совете Европы (СЕ), содержался призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет СЕ.
Как утверждается в резолюции, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации, а отказ от выплат взноса - к бюджетному кризису организации. В ответ на это российская сторона потребовала изменить регламент и избежать ущемления прав национальных делегаций, о чем в Госдуме говорили еще в январе этого года.
Фото: соцсети
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