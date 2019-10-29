Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
29 октября 2019 16:07
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"С 31 октября по 4 ноября 2019 года на государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины "Ягорлык" пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет к зенитным ракетным комплексам С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1", - говорится в сообщении.
Как отмечается, стрельбы пройдут в акватории Черного моря у побережья Херсонской области. По данным пресс-центра, все пользователи предупреждены о закрытии воздушного и морского пространства в районе проведения боевых стрельб.
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