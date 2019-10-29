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Новости /  Политика /  Политика региона  

Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом

29 октября 2019 16:07
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Как отмечается, стрельбы пройдут в акватории Черного моря у побережья Херсонской области.
Тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов Бук М1, С-300ПТ проведут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом, сообщил во вторник пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины, передает РИА Новости.

"С 31 октября по 4 ноября 2019 года на государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины "Ягорлык" пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет к зенитным ракетным комплексам С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стрельбы пройдут в акватории Черного моря у побережья Херсонской области. По данным пресс-центра, все пользователи предупреждены о закрытии воздушного и морского пространства в районе проведения боевых стрельб. 
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