У сотрудников на «удаленке» должны быть такие же права, что и у офисных работников — результаты опроса «Единой России»

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92% опрошенных уверены, что сотрудник на «удаленке» должен иметь те же права, что и работник офиса. 93% респондентов отметили, что зарплату при переходе на дистанционную работу понижать нельзя. 90% участников анкетирования считают, что во время дистанционной работы человек не должен быть на связи вне рабочего времени. Еще 91% выступил за привлечение к работе в личное время только с согласия дистанционного сотрудника — при этом выполнение задач нужно оплачивать сверхурочно.87% опрошенных уверены, что сотрудник может работать на «удаленке» не только из дома, но и из любого удобного для него места, а 78% — что работодатель должен оборудовать ему рабочее место.Результаты исследования будут учитывать при подготовке второго пакета поправок в Трудовой кодекс.«Данное исследование и полученные предложения от респондентов будут переданы Председателю партии Дмитрию Медведеву и в рабочую группу по внесению изменений в трудовое законодательство для дальнейшей проработки», — сказала председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.«Для нас было важно соблюсти баланс в условиях многофакторных экономических кризисных явлений, связанных с девальвацией рубля, падением цен на сырье, а также последствиями распространения коронавируса и рисками глубокого спада производства. Обсуждения всех факторов «удаленной работы» прошли в профсоюзных организациях, советах трудовых коллективов, профессиональных сообществах дистанционно и в заочной форме. Эти предложения были направлены в федеральный центр», - рассказала председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина, заместитель секретаря Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной деятельности.В июне «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о дистанционной занятости — они должны защищать права сотрудников, работающих дистанционно. В частности, предлагается защитить их право быть офлайн, упрощается электронный документооборот и возможность совмещения работы из офиса и дома. Законопроект приняли в первом чтении, передает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"