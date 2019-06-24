У Самары появится свой дизайн-код

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В понедельник, 24 июня, на еженедельном рабочем совещании в городской Администрации под руководством главы Самарыобсудили свод правил, определяющий внешний облик, оформление и порядок размещения стилистически совместимых элементов городской среды, исходя из архитектурных особенностей города.Дизайн-код разрабатывается Управлением главного архитектора Самары и специалистами районных администраций. В отличие от градостроительных документов, которые определяют, как строить город, дизайн-код говорит, как город должен выглядеть: рекомендации по наружной рекламе, по содержанию фасадов зданий, по развитию облика улиц и общественных пространств, по уличной мебели и малых архитектурных форм, по применению городских навигационной символики.Документ поможет вывести работу по реализации программы "Формирование комфортной городской среды" на регулярную контролируемую основу и позволит создать такой облик города, в котором все элементы будут между собой сочетаться.«С созданием этого документа затягивать нельзя. В течение месяца он должен быть готов. А пока те наработки и предложения, которые уже есть, необходимо передать муниципальным предприятиям города», - поручила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.