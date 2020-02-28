Турция сообщила о согласии Путина встретиться с Эрдоганом
28 февраля 2020 17:37
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«В телефонном разговоре президента Эрдогана с Путиным была достигнута договоренность о том, что лидеры встретятся лицом к лицу как можно скорее», — сказал он (цитата по изданию Haberturk).
О наличии такой договоренности сообщает со ссылкой на Алтуна и агентство Anadolu.
В пятницу, 28 февраля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган провели — по инициативе турецкого президента — телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, где ведутся боевые действия между правительственными войсками, которых поддерживают самолеты ВКС России, и боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска.
«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», — говорится в сообщении Кремля.
В Кремле отметили также, что Путин и Эрдоган указали на необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. В частности, стороны договорились «проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне».
Накануне, 27 февраля, стало известно о гибели в Идлибе около 30 турецких военных. После этого Эрдоган провел совещание, в котором приняли участие министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, начальник Генштаба Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.
Минобороны России 28 февраля заявило, что погибшие при обстреле сирийскими войсками турецкие военные находились среди террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая коалиция на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).
В свою очередь министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция заранее оповещала российскую сторону о дислокации своих военных в Идлибе, по которым был нанесен авиаудар сирийскими вооруженными силами. По словам Акара, в момент нанесения удара в этом месте не находилось никаких вооруженных группировок. «Удары наносились даже по военным машинам скорой помощи», — отметил министр. Он подтвердил, что в результате инцидента погибли 33 военнослужащих, 32 получили ранения.
Фото: Сергей Гунеев / ТАСС / РБК
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