Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России
22 июля 2020 15:07
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"Сумма возврата средств туристам составит от пяти до пятнадцати тысяч рублей в зависимости от тура", - сказал он, отметив, что всего на это будет выделено 15 млрд рублей. "Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, их список уже составлен Ростуризмом", - добавил глава кабмина.
Премьер назвал туризм одной из перспективных отраслей. По его словам, ее развитию способствовал целый ряд масштабных мероприятий, в том числе Чемпионат мира по футболу 2018 года. "Он стал праздником для миллионов людей, приехавших со всех континентов, - сказал глава кабмина. - Уверен, многие из них влюбились в Россию, яркую, гостеприимную, отличную от сложившихся в мире стереотипов".
Премьер заметил, что отрасль туризма находится в сложном положении "и нужно не только ее поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма". Премьер напомнил, что туроператорам уже предоставлены субсидии в размере около 3,5 млрд рублей.
Он отметил хорошие перспективы экологического туризма. По словам Мишустина, в прошлом году был проведен отбор восьми национальных парков для размещения туристической инфраструктуры и создано пять новых особо охраняемых территорий. "Рассчитываем, что развивая это направление, мы приучим людей бережно относиться к природе, - сказал премьер. - А в рамках нацпроекта "Экология" будем и дальше совершенствовать правовую базу для более надежной охраны окружающей среды, в том числе для ликвидации накопленного вреда на сложных объектах".
Он заверил, что кабмин продолжит работу по созданию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Фото из открытых источников
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