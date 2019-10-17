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Тур Притяжение 2019: туристический форум в Самаре проходит в новом формате

17 октября 2019 16:26
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Программой предусмотрено проведение бизнес-сессий, тренингов от федеральных экспертов, обмен опытом создания и продвижения межрегиональных и межмуниципальных туристических продуктов.
17 октября открылся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2019». Он проводится в шестой раз и стал важной дискуссионной площадкой для представителей туриндустрии не только Самарской области, но и соседних регионов.

VI межрегиональный форум объединил представителей 14 городов. Среди участников – представители Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара, руководители туристических компаний, представители федеральных и международных сетевых гостиничных операторов, частных отелей, санаториев, пансионатов, рестораторы, экскурсоводы, маркетологи и даже психологи. Организатором мероприятия является Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

Приветствуя участников форума, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов отметил бесценный опыт, который приобрел наш регион в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM. Это событие мирового масштаба стало серьёзным импульсом для развития сферы гостеприимства и привлекло в Самарскую область сотни тысяч туристов. По количеству гостей во время ЧМ-2018 Самара уступила только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи.

«Современная туристическая инфраструктура, созданная в том числе благодаря подготовке к Чемпионату мира, уникальная природа, популярные туристические продукты для культурного, познавательного, событийного, спортивного туризма — всё это у нас уже есть и привлекает в наш регион гостей из соседних городов. Подобные форумы позволяют продумать и новые форматы. Мы пригласили для участия в форуме федеральных экспертов, психологов, маркетологов. Сейчас стоит задача создать туристические продукты для привлечения молодежи, которым не всегда интересны традиционные туристические программы», — отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» открывают для туристической сферы новые возможности. Эксперты отметили большой потенциал для развития сферы внутреннего туризма.

Руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Владислав Зотов подчеркнул: «Городские власти помогают малому и среднему бизнесу в сфере туризма в части проведения совместных выставок и участия в международных мероприятиях, организации обучающих семинаров, оказания грантовой поддержки».

В этом году форум «Тур Притяжение» проходит в новом формате с акцентом на практику. Программой предусмотрено проведение бизнес-сессий, тренингов от федеральных экспертов, обмен опытом создания и продвижения межрегиональных и межмуниципальных туристических продуктов.

«Секрет вашего успеха в системной работе. Стоит отметит, что ряд проектов, придуманных в Самаре, уже тиражируются по всей стране. Например, межрегиональный проект «Вагон знаний», совместно с ОАО «РЖД». Проект позволяет школьникам Самарской, Саратовской, Пензенской областей и Татарстана посещать с экскурсиями столицы соседних регионов. Также в Самарской области есть перспективные наработки в развитии промышленного туризма», — отметил Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС «Region PR», член Общественного Совета при Федеральном агентстве по туризму.

В рамках форума был организован круглый стол по вопросам межрегионального и межмуниципального сотрудничества в сфере туризма и гостеприимства. Были подписаны соглашения о межмуниципальном сотрудничестве в сфере туризма между представителями администраций городов Самары, Уфы и Ульяновска. Соглашения предусматривают активное взаимодействие в продвижении туристических услуг, совместное проведение обучающих семинаров, выставок, обмен опытом в области туризма. Представители турбизнеса уверены, что благодаря удобным транспортным потокам, которые связывают эти города, наладить туристический обмен будет проще, передает пресс-служба облправительства. 
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