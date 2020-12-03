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Тринадцатому нацпроекту быть?

3 декабря 2020 14:27
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В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Вопросы и перспективы межнационального духовного наследия. Синергия проектов».

2 декабря 2020 г. в Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Вопросы и перспективы межнационального духовного наследия. Синергия проектов». Модератором мероприятия выступил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Покровский.

По мнению Павла Покровского, несмотря на то, что объявленная ВОЗ пандемия новой коронавирусной инфекции и усложнившаяся экономическая ситуация вносят свои коррективы, 12 национальных проектов, которые в настоящий момент реализуются на территории России, все же находятся в состоянии активного развития. «Проекты продолжают реализовываться. По итогам обсуждения с представителями гражданского общества была достигнута документально закрепленная договоренность о переносе сроков окончательного достижения целевых показателей с 2024 на 2030 год. При этом ожидается, что финансирование нацпроектов будет реализовано с нарастающим темпом. Сегодня хотелось бы поговорить о национальном проекте «Культура» и о возникающем на данный момент запросе от граждан, который, очевидно, будет реализован в качестве тринадцатого национального проекта «Туризм», – отметил Павел Покровский, открывая дискуссию.

«Для каждого многонационального, многоконфессионального, многосоставного государства вопрос его единства при существующем в нем многообразии является главнейшим вопросом его будущего, его места в мире и привлекательности для окружающих», – подчеркнул председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин, обратив внимание на то, что, помимо мультикультурализма, подразумевающего некую фрагментарность, необходима выработка общих ценностей и общих целей, и реализация национальных проектов, в частности нацпроекта «Культура» и зарождающегося нацпроекта «Туризм», должна активно этому способствовать. Этнический туризм в России имеет особое значение и особую важность. «Мы все давно освоили проектную форму работы как на государственном уровне, так и на уровне гражданского общества, поэтому именно через проекты мы сможем реализовать все задуманное, в частности в рамках работы Общественной палаты», – считает Владимир Зорин.

Стоит отметить, что в Самарской области при поддержке руководства региона и областной Общественной палаты последовательно реализуется масштабный проект по созданию этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». На площадке Парка, который представляет собой архитектурный ансамбль из национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае, можно будет познакомиться с историей региона, историей и культурой многонациональной России. В национальных домах будут представлены предметы быта, национальные костюмы, музыкальные инструменты, литература по истории и культуре народов. Для жителей и гостей Самарской области в Парке дружбы народов будут проходить экскурсии, концерты, выставки, конференции, национальные свадьбы, межнациональные праздники и фестивали. Нет сомнений, что Парк, призванный стать символом единения и добрососедских отношений народов, проживающих на самарской земле, будет включен в туристические маршруты Поволжья.

Идейные вдохновители проекта, члены Общественной палаты Самарской области Любовь Колесникова и Ростислав Хугаев приняли участие в состоявшемся на площадке ОП РФ заседании круглого стола, и представили проект Союза народов Самарской области федеральным коллегам. 

«Развитие гражданского общества, разумеется, является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Реализация этого направления возможна лишь при условии построения диалога между государственными структурами и социально ориентированными некоммерческими организациями как основным элементом гражданского общества», – подчеркнула заместитель директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Светлана Борисова. К слову, по данным Минюста России, около 96 тыс. НКО сегодня относят себя к социально ориентированным. «Потенциал некоммерческого сектора является, без преувеличения, значимым и необходимым для реализации национальных проектов: действующих и будущих. Министерство юстиции в рамках своих полномочий всегда открыто к диалогу», – отметила Светлана Борисова.

Участники круглого стола обсудили вопросы поддержки различных региональных проектов, направленных на развитие внутреннего туризма, проблемные вопросы развития национальных СМИ и межэтнической журналистики, поставили вопрос о возможности создания доступного банка информационных материалов в сегменте государственной национальной политики РФ и о разработке методических материалов для представителей органов власти и местного самоуправления по укреплению общероссийской гражданской идентичности и др.

«Тематика, которая сегодня была вынесена на обсуждение, несомненно, важна для всех регионов. А Общественная палата РФ, со своей стороны, всегда берет на себя задачу прийти к практическому решению: это подтверждалось не единожды. Поэтому я думаю, что все вопросы, которые были подняты на нашем круглом столе, в обязательном порядке будут решены. Мы всегда работаем на практический результат», – подвел итоги дискуссии Павел Покровский, передает пресс-служба облправительства.

При подготовке использованы материалы пресс-службы ОП РФ и ОП СО.

 

Фото:   Яндекс.Новости

 

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Комментарии

Политика региона
3 декабря 2020  14:27
В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Вопросы и перспективы межнационального духовного наследия. Синергия проектов».
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