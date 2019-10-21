Три муниципалитета региона получат льготные кредиты на реализацию социально значимых инвестпроектов
21 октября 2019 20:20
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Более 49 млн рублей будет выделено Сызрани на реализацию крупных инвестиционных проектов – реконструкцию путепровода на улице Московской, ремонт дорог местного значения, капремонт образовательных учреждений и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного. Также средства будут направлены на софинансирование работ по реализации нацпроектов, в частности, по строительству очистных сооружений.
Губернатор обратил внимание всех глав городов и районов области на необходимость софинансирования реализации проектов со стороны муниципалитетов. «Зачастую уровень софинансирования сравнительно небольшой, – отметил Дмитрий Азаров. – Средства нужно изыскивать, а не полагаться только на областной бюджет».
Клявлинскому району будет выделено 14,3 млн рублей. Помимо рефинансирования ранее взятых обязательств, средства направят в том числе на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в осенне-зимний период этого и следующего года. Предложение было поддержано всеми участниками заседания.
Дмитрий Азаров обратил внимание, что Клявлинский район в числе других муниципалитетов создал необходимые условия для реализации масштабного сельскохозяйственного проекта, который будет работать на экономику всего региона. Речь идет о проекте по строительству «ЭкоНива-АПК Холдинг» животноводческих ферм, часть из которых возведут на землях Клявлинского района. В регион холдинг вложит около 12 млрд рублей.
Губернатор предложил председателю правительства Виктору Кудряшову продумать механизмы для муниципалитетов, которые активно занимаются привлечением инвесторов, по компенсации расходов на эту работу, – например, межеванию земли.
«Это было бы справедливо и могло бы стать дополнительным стимулом для муниципалитетов», – уверен глава региона.
На проекты в сфере образования намерена направить 11 млн рублей администрация Ставропольского района. Заемные средства необходимы для проектирования и строительства школы в селе Тимофеевка, капремонт школ и детских садов в селах Верхнее Санчелеево, Выселки, Васильевка и Александровка.
Стоит отметить, что часть средств будет использована на погашение коммерческих кредитов, взятых предыдущим руководством района. Члены областного Правительства приняли решение о выделении необходимых средств.
«Считаю важным поддержать», – сказал Дмитрий Азаров и обратился к главе района Владимиру Медведеву, который был назначен на этот пост десять месяцев назад: «Очень надеюсь, что ваши настойчивость, энергия, с которыми вы взялись за дело, будут приводить к опережающему росту экономики района. Все для этого есть. Ставропольский район имеет колоссальные преимущества, но, конечно, есть и проблемы, требующие решения. Но преимуществ гораздо больше», – резюмировал губернатор, передает пресс-служба облправительства.
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