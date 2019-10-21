Три муниципалитета региона получат льготные кредиты на реализацию социально значимых инвестпроектов

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В понедельник, 21 октября, на заседании Правительства Самарской области, которое провел губернатор, кабинет министров утвердил предоставление бюджетных кредитов трем муниципалитетам на реализацию социально значимых проектов.Более 49 млн рублей будет выделено Сызрани на реализацию крупных инвестиционных проектов – реконструкцию путепровода на улице Московской, ремонт дорог местного значения, капремонт образовательных учреждений и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного. Также средства будут направлены на софинансирование работ по реализации нацпроектов, в частности, по строительству очистных сооружений.Губернатор обратил внимание всех глав городов и районов области на необходимость софинансирования реализации проектов со стороны муниципалитетов. «Зачастую уровень софинансирования сравнительно небольшой, – отметил Дмитрий Азаров. – Средства нужно изыскивать, а не полагаться только на областной бюджет».Клявлинскому району будет выделено 14,3 млн рублей. Помимо рефинансирования ранее взятых обязательств, средства направят в том числе на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в осенне-зимний период этого и следующего года. Предложение было поддержано всеми участниками заседания.Дмитрий Азаров обратил внимание, что Клявлинский район в числе других муниципалитетов создал необходимые условия для реализации масштабного сельскохозяйственного проекта, который будет работать на экономику всего региона. Речь идет о проекте по строительству «ЭкоНива-АПК Холдинг» животноводческих ферм, часть из которых возведут на землях Клявлинского района. В регион холдинг вложит около 12 млрд рублей.Губернатор предложил председателю правительствапродумать механизмы для муниципалитетов, которые активно занимаются привлечением инвесторов, по компенсации расходов на эту работу, – например, межеванию земли.«Это было бы справедливо и могло бы стать дополнительным стимулом для муниципалитетов», – уверен глава региона.На проекты в сфере образования намерена направить 11 млн рублей администрация Ставропольского района. Заемные средства необходимы для проектирования и строительства школы в селе Тимофеевка, капремонт школ и детских садов в селах Верхнее Санчелеево, Выселки, Васильевка и Александровка.Стоит отметить, что часть средств будет использована на погашение коммерческих кредитов, взятых предыдущим руководством района. Члены областного Правительства приняли решение о выделении необходимых средств.«Считаю важным поддержать», – сказал Дмитрий Азаров и обратился к главе района, который был назначен на этот пост десять месяцев назад: «Очень надеюсь, что ваши настойчивость, энергия, с которыми вы взялись за дело, будут приводить к опережающему росту экономики района. Все для этого есть. Ставропольский район имеет колоссальные преимущества, но, конечно, есть и проблемы, требующие решения. Но преимуществ гораздо больше», – резюмировал губернатор, передает пресс-служба облправительства.