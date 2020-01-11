Трамп заявил о необходимости наладить диалог с Россией
11 января 2020 17:47
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Трамп отметил, что Вашингтон может возобновить отношения с Москвой после того, как в США завершилось расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, по итогам которого доказательств связей предвыборного штаба Трампа с Россией выявить не удалось.
«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией», — сказал Трамп. По его словам, на расследование связей с Россий потратили «45 миллионов долларов и не нашли ничего».
Расследованием о вмешательстве России в выборы США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле текущего года Минюст США опубликовал результаты разбирательства. Связи Трампа с Россией доказать не удалось.
Фото: соцсети
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