Трамп заявил Путину о надежде избежать трехсторонней гонки вооружений с Россией и Китаем

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"Президент Трамп вновь заявил о своей надежде избежать дорогостоящей трехсторонней гонки вооружений между КНР, РФ и США, а также [заявил, что] с нетерпением ждет прогресса на предстоящих переговорах по контролю над вооружениями в Вене", - говорится в сообщении.Кроме этого, лидеры обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса, а также важные двусторонние и глобальные вопросы.Фото: Alex Wong/Getty Images / ТАСС