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Новости /  Политика /  Политика региона  

Трамп заявил Путину о надежде избежать трехсторонней гонки вооружений с Россией и Китаем

23 июля 2020 21:40
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Лидеры двух стран также обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса и важные двусторонние и глобальные вопросы.
Президент США Дональд Трамп в четверг в ходе телефонного разговора заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что надеется избежать дорогостоящей гонки вооружений с РФ и КНР и рассчитывает на прогресс на переговорах по контролю над вооружениями в Вене, передает ТАСС. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Белым домом.

"Президент Трамп вновь заявил о своей надежде избежать дорогостоящей трехсторонней гонки вооружений между КНР, РФ и США, а также [заявил, что] с нетерпением ждет прогресса на предстоящих переговорах по контролю над вооружениями в Вене", - говорится в сообщении.

Кроме этого, лидеры обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса, а также важные двусторонние и глобальные вопросы.


Фото:   Alex Wong/Getty Images / ТАСС

 
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Комментарии


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23 июля 2020  21:40
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Трамп заявил Путину о надежде избежать трехсторонней гонки вооружений с Россией и Китаем
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