Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7

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Он подчеркнул, что это было бы выгодным и позитивным шагом.Ранее президент США заявил, что президент России Владимир Путин "вполне вероятно" будет приглашен на следующую встречу "большой семерки".В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассмотрят приглашение, если оно поступит, и напомнил слова Путина о возможности возобновления формата G8.Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки".Кроме того дипломатический источник заявил, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией, однако добавляя, что о реинтеграции говорить пока рано.Вопрос о приглашении Москвы к участию в формате G8 ранее поднимали президент Франции Франсуа Макрон и его американский коллега. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Лондон выступит против восстановления России в "Большой восьмерке".