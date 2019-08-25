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Новости /  Политика /  Политика региона  

Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7

25 августа 2019 14:52
87
Он подчеркнул, что это было бы выгодным и позитивным шагом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Он подчеркнул, что это было бы выгодным и позитивным шагом.

Ранее президент США заявил, что президент России Владимир Путин "вполне вероятно" будет приглашен на следующую встречу "большой семерки".

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассмотрят приглашение, если оно поступит, и напомнил слова Путина о возможности возобновления формата G8.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки".

Кроме того дипломатический источник заявил, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией, однако добавляя, что о реинтеграции говорить пока рано.

Вопрос о приглашении Москвы к участию в формате G8 ранее поднимали президент Франции Франсуа Макрон и его американский коллега. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Лондон выступит против восстановления России в "Большой восьмерке". 
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Комментарии



Политика региона
25 августа 2019  14:52
Он подчеркнул, что это было бы выгодным и позитивным шагом.
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