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Новости /  Политика /  Политика региона  

Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским

23 сентября 2019 23:05
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Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству.
Президент США Дональд Трамп на фоне скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США поддерживают Украину и о коррупции говорить необходимо, передает РИА Новости.

"Что мы делаем,... мы хотим честности от страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?" - сказал Трамп журналистам по прибытии в ООН.

Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству, которое должно было передать детали в конгресс, но не стало.

Ранее WSJ писала, что Трамп в этом разговоре убеждал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, наиболее вероятного соперника Трампа на выборах-2020. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.

Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны. 
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Комментарии



Политика региона
23 сентября 2019  23:05
Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству.
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
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