Трамп признался в симпатии к россиянам
20 октября 2019 11:27
89
"Хиллари назвала (члена палаты представителей США от штата Гавайи) Тулси Габбард "фавориткой России", а (экс-кандидата в президенты США от партии "Зеленых") Джилл Стайн "российским агентом". Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!)" — написал американский лидер в Twitter.
Клинтон сделала заявления, о которых написал Трамп, на этой неделе в интервью подкасту Capmaign HQ. После этого претендент на номинацию Демократической партии в президенты Габбард обвинила экс-госсекретаря в сознательной попытке очернить ее. Габбард не осталась в долгу и заявила, что Клинтон — олицетворение коррупции и разжигательница войны.
После проигрыша Трампу на президентских выборах 2016 года Клинтон не раз заявляла, что Джилл Стайн помешала ей выиграть ряд важных штатов и стать президентом. По ее мнению, это никак не могло произойти без "российского вмешательства".
Демократы в конгрессе на протяжении долгого времени расследовали предполагаемые связи Трампа с Россией, но ничего не добились. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы. В результате он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 октября 2019 12:08
Первый год реализации нацпроектов вышел на финишную прямую. На данном этапе необходимо мобилизовать усилия, чтобы выполнить все задачи качественно и в срок. Политика региона
85
20 октября 2019 11:27
"...действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!" Политика региона
88
18 октября 2019 19:21
Дмитрий Азаров в Москве принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за реализацией национальных и федеральных... Политика региона
516
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
419
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
481
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
769
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
340
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
402
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
869
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
600
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
545
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
852
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1049
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1696
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1178
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1441
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1631
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1085
Мероприятия