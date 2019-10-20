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Новости /  Политика /  Политика региона  

Трамп признался в симпатии к россиянам

20 октября 2019 11:27
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Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес ряда политиков заявил, что та сошла с ума, и признался в симпатии к россиянам, передает РИА Новости

"Хиллари назвала (члена палаты представителей США от штата Гавайи) Тулси Габбард "фавориткой России", а (экс-кандидата в президенты США от партии "Зеленых") Джилл Стайн "российским агентом". Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!)" — написал американский лидер в Twitter.

Клинтон сделала заявления, о которых написал Трамп, на этой неделе в интервью подкасту Capmaign HQ. После этого претендент на номинацию Демократической партии в президенты Габбард обвинила экс-госсекретаря в сознательной попытке очернить ее. Габбард не осталась в долгу и заявила, что Клинтон — олицетворение коррупции и разжигательница войны.

После проигрыша Трампу на президентских выборах 2016 года Клинтон не раз заявляла, что Джилл Стайн помешала ей выиграть ряд важных штатов и стать президентом. По ее мнению, это никак не могло произойти без "российского вмешательства".

Демократы в конгрессе на протяжении долгого времени расследовали предполагаемые связи Трампа с Россией, но ничего не добились. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы. В результате он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. 


Фото:   соцсети
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