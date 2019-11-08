Трамп ответил на вопрос о визите в Москву на Парад Победы

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— Да, я был приглашён. Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли я это сделать, но я буду рад, если смогу приехать, — заявил Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме.При этом он благодарен президенту РФ Владимиру Путину за приглашение.