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Новости /  Политика /  Политика региона  

Трамп ответил на вопрос о визите в Москву на Парад Победы

8 ноября 2019 22:16
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Американский лидер пока не знает, сможет ли приехать, но очень хотел бы посетить юбилейные торжества по случаю Дня Победы.
Президент США Дональд Трамп не исключает, что приедет в Москву на праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая 2020 года, передает life.ru.

— Да, я был приглашён. Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли я это сделать, но я буду рад, если смогу приехать, — заявил Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме.

При этом он благодарен президенту РФ Владимиру Путину за приглашение. 
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Комментарии



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