Трамп ответил на вопрос о визите в Москву на Парад Победы
8 ноября 2019 22:16
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— Да, я был приглашён. Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли я это сделать, но я буду рад, если смогу приехать, — заявил Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме.
При этом он благодарен президенту РФ Владимиру Путину за приглашение.
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