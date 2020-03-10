Трамп не посетит Москву на празднование Дня Победы
10 марта 2020 14:11
95
По словам представителя Кремля, кто будет представлять делегацию от США, пока не известно.
— Пока не знаем, кто. Но действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию, что президент [США Дональд Трамп] не приедет, — сказал Песков.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
10 марта 2020 15:31
Глава думской фракции Неверов отметил, что нужно обсудить эту инициативу с президентом. Политика региона
32
10 марта 2020 14:11
Кто будет представлять делегацию от Соединённых Штатов, пока не известно. Политика региона
94
9 марта 2020 15:00
Россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля. Политика региона
551
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
997
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
934
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1447
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
865
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
496
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
839
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1121
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3132
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1430
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
839
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
556
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
867
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
885
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1495
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1990
Мероприятия