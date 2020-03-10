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Новости /  Политика /  Политика региона  

Трамп не посетит Москву на празднование Дня Победы

10 марта 2020 14:11
95
Кто будет представлять делегацию от Соединённых Штатов, пока не известно.
Россия получила от США информацию, что президент Дональд Трамп не приедет в мае в Москву на празднование Дня Победы, передает Лайф. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, кто будет представлять делегацию от США, пока не известно.

— Пока не знаем, кто. Но действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию, что президент [США Дональд Трамп] не приедет, — сказал Песков. 
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Комментарии


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