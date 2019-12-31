Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
31 декабря 2019 23:57
119
Ранее президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за эту информацию, переданную по линии спецслужб.
"Российский президент Путин позвонил, что поблагодарить меня и США за информацию о готовящемся теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, спася многие жизни. Замечательная и важная координация!", - написал Трамп в Twitter.
Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Следственными органами ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление к совершению преступления), статье 205 (терроризм) и статье 205.1 (участие в деятельности террористической организации).
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
31 декабря 2019 23:57
Ранее президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за эту информацию, переданную по линии спецслужб. Политика региона
117
31 декабря 2019 20:51
За вступление РФ в состав Североатлантического альянса выступало Министерство обороны Великобритании. Политика региона
134
31 декабря 2019 19:31
Хотя последние годы благосостояние россиян сокращалось, в Кремле считают, что в 2019 году эту тенденцию удалось переломить. Политика региона
186
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
710
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
705
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1079
Видео
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
225
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
746
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
822
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
433
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1289
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
998
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
515
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
923
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
950
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1210
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2308
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2825
Мероприятия