Торжественные мероприятия ПФО, посвященные Дню Героев Отечества

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В Башкортостане старт окружным памятным мероприятиям дали "школьные звонки". Восемнадцать Героев Российской Федерации, которые прибыли на торжества из разных регионов страны, провели «уроки мужества» в учебных заведениях Уфы.Полномочный представитель Президента России Игорь Комаров, глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал -майор Виктор Мисковец почтили память павших героев и возложили венки к Вечному Огню в Парке Победы.В начале года Игорь Комаров предложил ученикам образовательных художественных школ и училищ округа идею написать портреты Героев России, Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы — уроженцев или жителей их регионов. Так родилась уникальная выставка из 73 портретов. Игорь Комаров, Радий Хабиров и Виктор Мисковец осмотрели экспозицию, которая проходит в Конгресс-холле Уфы. Все портреты после окончания выставки будут переданы самим Героям и их семьям.В праздничный день в Уфе в честь защитников Отечества и матерей погибших военнослужащих был организован торжественный концерт.«Сегодня мы чтим память тех, кто самоотверженным трудом и беспримерной отвагой закладывал основы процветания и укрепления Российского государства. Неизменной остается наша благодарность отцам и дедам, победившим в Великой Отечественной войне, военнослужащим, отстоявшим конституционный порядок на Северном Кавказе и в других «горячих» точках нашей страны, а также нашим соотечественникам, которые с высочайшей ответственностью и профессионализмом исполняли интернациональный долг и сегодня продолжают отстаивать интересы России на дальних рубежах. Наше Отечество всегда славилось боевыми традициями, стойкостью и силой своих воинов, перенимающих опыт старшего поколения. Крайне важно, чтобы дети, внуки и правнуки тех, кто сражался за нашу страну, знали цену победы», — отметил Игорь Комаров.Он напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 75-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате в Приволжском федеральном округе власти регионов провели масштабную работу в рамках окружного общественного проекта «Герои Отечества». Создан специализированный окружной интернет-ресурс по увековечению памяти защитников Родины из ПФО.«Мы обязаны были сделать это, ведь память о каждом Герое — это история нашей великой страны», — подчеркнул Игорь Комаров.По традиции в этот день полномочный представитель наградил победителей конкурсов общественного проекта ПФО «Герои Отечества».В номинации «Лучшая музейная экспозиция, посвященной увековечению памяти защитников Отечества и совершенных ими подвигов», первое место занял музей Боевой славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской дивизии (г. Самара), второе место — музей боевой и трудовой славы Краснослободского многопрофильного лицея (Республика Мордовия), третье место — музей истории Индустриального района города Перми. В номинации «Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества» поощрялись регионы ПФО. По итогам представленных материалов первое место присуждено Республике Башкортостан, второе место — Республике Мордовия, третье место у Оренбургской области.Полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров вручил победителям дипломы, памятные подарки и денежные сертификаты на развитие музеев.В настоящее время в рамках проекта «Герои Отечества» в регионах Приволжского федерального округа проводится большая работа по актуализации списков Героев Отечества. По окончании концерта Герои Советского Союза и России приняли участие в приеме от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО, передает пресс-служба ПФО.