Токаев победил на выборах президента Казахстана
10 июня 2019 23:49
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— Касым-Жомарт Токаев — 70,76% голосов, — сообщил Петров.
Накануне состоялись внеочередные выборы главы государства в связи с тем, что в марте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку, после чего временным лидером страны стал Токаев, в прошлом спикер парламента. Его кандидатуру в президенты предложил лично Назарбаев.
Фото ТАСС
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