Токаев победил на выборах президента Казахстана

119

— Касым-Жомарт Токаев — 70,76% голосов, — сообщил Петров.Накануне состоялись внеочередные выборы главы государства в связи с тем, что в марте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку, после чего временным лидером страны стал Токаев, в прошлом спикер парламента. Его кандидатуру в президенты предложил лично Назарбаев.Фото ТАСС