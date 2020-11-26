Тихановская пообещала пересмотреть договоры Лукашенко с Россией

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти новым правительством будут пересмотрены все договоренности республики с Россией, передает РБК. Об этом она написала в Telegram.



«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — сообщила Тихановская.



Она высказалась за дружественные и партнерские отношения с Москвой, отметив при этом, что суверенитет Белоруссии «не может быть предметом торга».



Накануне в Минск прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. На встрече с российским министром 26 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в перезагрузке отношений двух стран. «Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений», — отметил он.



По его словам, республика хотела бы иметь «не просто добрососедские отношения» с Россией, а «очень близкие, братские отношения». Лукашенко выразил уверенность, что и Москва хочет сохранять дружественные отношения с Белоруссией.



После встречи с белорусским лидером глава российского МИДа заявил, что оба государства привержены всем договоренностям, достигнутым на высшем уровне.



В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются протесты, которые начались после выборов президента 9 августа. ЦИК объявила Лукашенко президентом, он находится у власти уже шестой срок. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы и победить должна была Тихановская.



В конце ноября Лукашенко назвал единственную возможность отстранить его от власти. По его словам, это сможет сделать только белорусский народ на основании законов и Конституции.



Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images / РБК