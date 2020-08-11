Тихановская объяснила свой отъезд из Белоруссии. Видео

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на YouTube-канале своего супруга объяснила свой отъезд из страны, передает РБК.
«Я думала, что вся эта кампания меня сильно закалила и я выдержу все. Но я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, и это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей [Тихановский] никоим образом на него не могли повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят. Но не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала Тихановская.
Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила РБК, что Тихановскую из страны вывезли белорусские власти. «Ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз», — отметила она. Ковалькова подтвердила, что и Тихановская, и Мороз находятся в Литве.
Изданию Tyt.by Ковалькова заявила, что у Тихановской не было выбора. «Она на свободе и жива. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — отметила она.
Ковалькова добавила, что задачей в нынешних условиях являются защита выбора и остановка кровопролития. «Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях», — сказала она.
В пограничном комитете Белоруссии агентству «РИА Новости»
сообщили, что Тихановская пересекла государственную границу страны в 3:30 через пункт пропуска «Котловка». Представитель ведомства заявил, что при ней были все необходимые документы, в том числе медицинская страховка и документы на машину.
Пункт пропуска «Котловка» на границе Белоруссии и Литвы находится не на основном шоссе Минск — Вильнюс, а на одной из параллельных дорог.
О том, что Тихановская находится в Литве, утром 11 августа сообщил
у себя в Twitter глава внешнеполитического ведомства этой страны Линас Линкявичюс. По его словам, до этого оппозиционный кандидат на семь часов была задержана властями. Ее соратники утверждали, что последний раз в Минске видели ее в здании ЦИК, куда она ходила подавать жалобу на результат президентских выборов.
Тихановская должна будет провести 14 дней в самоизоляции, чтобы исключить вероятность заражения коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения Литвы.
По предварительным данным, которые сообщила ЦИК Белоруссии, в ходе первого тура президентских выборов Тихановская заручилась поддержкой 10,09% избирателей, а действующий глава государства Александр Лукашенко — 80,08%. Сторонники оппозиции с этими результатами не согласились и стали выходить на акции протеста в Минске и других городах.
Изначально участвовать в выборах собирался муж Светланы Тихановской Сергей — популярный в стране видеоблогер. Однако в конце мая он был задержан. В отношении его заведено уголовное дело.
В день выборов из Белоруссии в Россию уехала
Вероника Цепкало, которая активно участвовала в избирательной кампании Тихановской. Ранее страну покинул ее супруг Валерий Цепкало, который изначально также рассчитывал на участие в выборах.
Добавить комментарий