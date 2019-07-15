Тереза Мэй снова "зажгла", исполнив танец робота под ABBA
15 июля 2019 17:57
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Политик занимала пост премьер-министра Великобритании с июля 2016 года. Последний месяц перед очередными выборами она исполняет обязанности главы кабинета министров.
В прошлом году Мэй поразила публику танцами со школьниками в Южно-Африканской Республике. Под ту же песню, Dancing Queen, Мэй немного приплясывала, когда выходила на конференцию Консервативной партии. Движения рук Мэй приняли за танец робота, и её даже спародировал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Видео здесь.
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