Тереза Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании
24 июля 2019 18:37
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Перед тем как отправиться к королеве, Мэй выступила с прощальной речью на Даунинг-стрит. «Я собираюсь отправиться в Букингемский дворец, чтобы подать прошение об отставке ее величеству королеве и посоветовать ей попросить Бориса Джонсона сформировать новую администрацию», — сказала она, пожелав новому премьер-министру успехов на этом посту.
По ее словам, главная задача, которая стоит перед новым главой британского правительства, — это завершение процедуры выхода страны из ЕС «таким способом, который будет полезен для всей Великобритании». Сделать это можно, только объединившись с другими, добавила она.
«Служить премьер-министром Великобритании — это большая честь. Вы ничего не добьетесь в одиночку, и поэтому мои последние слова искренней благодарности я направляю в адрес моих коллег», — добавила она.
В заключение своей речи Тереза Мэй поблагодарила своего мужа, всех британцев за их труд и за веру в ее силы, а также обратилась к молодым девушкам и женщинам. «Это страна стремлений и возможностей, и я надеюсь, что каждая молодая девушка, которая видела женщину-премьера, теперь точно знает, что нет предела тому, чего они могут достичь», — сказала она.
После отставки Тереза Мэй продолжит работать в качестве члена парламента от Мейденхеда.
Тереза Мэй была премьер-министром Великобритании с лета 2016 года, о том, что она решила оставить этот пост, стало известно в конце мая.
Тогда она объявила, что уйдет с поста главы правящей Консервативной партии: так как лидер партии большинства одновременно является премьер-министром, это означало также то, что она оставляет и пост главы британского правительства.
Основная причина отставки Мэй — неспособность согласовать с парламентом условия, на которых Великобритания покинет Европейский союз (Brexit). Три ее попытки согласовать условия «развода» с Брюсселем в британском парламенте завершились ничем. Кроме того, позиции Мэй внутри Консервативной партии, лидером которой она была, сильно ослабли после выборов 2017 года, когда партия лишилась парламентского большинства. В итоге Мэй критиковали как однопартийцы, так и оппозиционные лейбористы.
После того как Мэй объявила о планах уйти с поста главы консерваторов, внутри партии началась борьба за лидерство, победу в которой одержал Борис Джонсон. На новом месте ему предстоит найти способ реализовать Brexit.
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