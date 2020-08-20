Центр поддержки экспорта помогает расширить географию поставок местных производителей

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«В прошлом году местные предприятия поставляли за рубеж продукцию в сфере промышленного производства, АПК, услуги в сфере информационных технологий, медицины и многое другое. Нашему региону есть, чем гордиться – в Самарской области много уникальных продуктов с точки зрения потребительских свойств», — отметила директор ЦПЭ Ольга Золотарева.В прошлом году сотрудничество с ЦПЭ начала и компания «Дельта Энерджи Сервисис», которая работает в сфере инжиниринга и выпускает продукцию для нефтегазовой отрасли. «Благодаря поддержке Центра мы приняли участие в международной отраслевой выставке и, что очень важно, выступили на уровне, представив все необходимые сертификаты качества, — рассказал директор «Дельта Энерджи Сервисис» Михаил Тригубенко. — Наша продукция заинтересовала Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. И сейчас от них поступают предложения о дальнейшем сотрудничестве. Мы провели уже три встречи, но пандемия немного прервала процесс взаимодействия. Надеюсь, в скором времени мы сможем продолжить переговоры и перейдем к непосредственным поставкам».Как добавил Михаил Тригубенко, Центр поддержки экспорта сегодня помогает компании найти клиентов в Азербайджане, Узбекистане, а также оказывает услуги по модернизации сайта и информационных буклетов.Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, ЦПЭ предоставляет свои услуги соискателям бесплатно или на условиях софинансирования. Каждому клиенту Центра предоставляется персональный аналитик, готовый сопровождать предприятие до заключения внешнеторгового контракта.Обратиться в ЦПЭ могут начинающие экспортеры, а также предприниматели, которые уже имеют опыт зарубежных поставок, но нуждаются в «перезагрузке» действующих контрактов или расширении сотрудничества.Местным предпринимателям нужно выходить на международные рынки и увеличивать объем экспорта продукции – об этом говорил Глава региона Дмитрий Азаров в своем Послании. Стратегия лидерства региона в наращивание предпринимательской активности, в раскрытии экспортного потенциала.По итогам 2019 года наша губерния заняла шестое место среди 85 субъектов РФ в рейтинге Российского экспортного центра.Перемены заметны каждому: 384 предпринимателям в 2019 году получили помощь в Центре поддержки экспорта Самарской области и наладили поставки в 32 страны. Объем экспорта компаний, получивших поддержку Центра, составил 41,04 млн долларов, передает пресс-служба облправительства.