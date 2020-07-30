Стратегию развития Промышленного района Самары обсудили с партийным активом

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Открыл заседание секретарь местного отделения Партии Виктор Воропаев. В работе Местного политического совета приняли участие депутат Государственной Думы Игорь Станкевич, вице-губернатор, руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин, Глава городского округа Самара Елена Лапушкина, депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва Галина Козловская и Шамиль Хисамутдинов, первый заместитель Секретаря Самарского регионального отделения Партии Виктор Кузнецов, руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения Партии Дмитрий Холин, глава Промышленного района Андрей Семенов.Помимо членов местного политического совета для участия в расширенном заседании приглашены депутаты Совета депутатов Промышленного внутригородского района от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представители районных общественных организаций.Основной темой заседания стал вопрос об участии партийного актива Промышленного внутригородского района в социально-экономическом развитии территории. Будущие кандидаты в депутаты, действующие парламентарии и члены партии собрались, чтобы обсудить стратегию развития и будущее Промышленного района и областной столицы. Были затронуты вопросы реализации на территории района национальных проектов, региональных и муниципальных программ развития.Глава Промышленного внутригородского района Андрей Семенов подробно рассказал о ходе реализации национальных проектов на территории района.Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов Промышленного района Самары Ирина Коковина - директор школы № 3 имени В. И. Фадеева затронула столь злободневную тему образования и горячего питания для учащихся начальных классов. Она поблагодарила Дмитрия Азарова за позитивные изменения, которые произошли в образовательной сфере.И партийцы, и общественники района всерьез обеспокоены состоянием бывшего кинотеатра «Юность». От имени инициативной группы выступила директор школы № 65 Татьяна Сапунова, член Местного политического совета. Она обратилась к Дмитрию Азарову с просьбой рассмотреть возможность реконструкции здания киноцентра и создания школы искусств, которая так необходима учащимся Промышленного района.Депутат Государственной Думы РФ Игорь Станкевич отметил слаженную работу всего местного отделения Партии и пожелал кандидатам добиться победы в избирательной кампании 2020 года.Директор «Спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп», депутат Думы г.о. Самара Вячеслав Звягинцев подробно рассказал о ситуации с детским спортом и привлечении жителей Промышленного района к спортивному образу жизни. Он рассказал, что увеличилось количество людей, подключившихся к проекту «Дворовый тренер», популяризуется скандинавская ходьба среди людей старшего возраста, продолжаются фитнес-тренировки в сквере «Родина», парках Гагарина и «Молодежный». Работу Виктора Воропаева и всего партийного актива в этом направлении отметил секретарь Самарского регионального отделения Партии Дмитрий Азаров. Партийные проекты «Лето с футбольным мячом» и «Золотая шайба» активно воплощаются в жизнь. Детско-юношеские команды Промышленного района – регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня.Формирование комфортной городской среды в Самаре уже не первый год проходит при активном участии общественности и жителей района. В Промышленном районе благоустраиваются те общественные пространства, которые были выбраны самими жителями. Парк «Воронежские озера» давно стал популярным местом отдыха горожан. Жители района хотели бы так же изменить ситуацию с парком «Молодежный». «Если нам удастся провести там реконструкцию и воплотить в жизнь все проекты,– Воронежские озера станут излюбленным местом отдыха жителей не только Промышленного района, но и всего города! Таким же, как парк имени Гагарина», - уверен Николай Кириллин.Была отмечена деятельность волонтерского центра Промышленного района в период пандемии. Секретарь Самарского реготделения Дмитрий Азаров поблагодарил Илью Шевцова, Николая Кириллина и Елену Свиридову за бескорыстную помощь пожилым людям, многодетным семьям и медработникам в период борьбы с коронавирусной инфекцией.Один из актуальных вопросов расширенного заседания - активное участие будущих кандидатов в предстоящей избирательной кампании 2020 года.Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Виктор Воропаев еще раз напомнил партийцам, что основная цель их работы – содействие росту качества жизни жителей, контроль и участие в реализации национальных проектов на территории района, поддержка и непосредственное участие каждого члена партии в региональных и муниципальных программах развития. И именно на этом стоит сосредоточить свои усилия, передает пресс-служба регионального отделения партии "ЕР".Фото: пресс-служба регионального отделения партии "ЕР"