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Стратегия лидерства Самарской области будет актуализирована с учетом поручений Президента страны

27 июля 2020 17:27
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Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию нацпроектов.
В понедельник, 27 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

Докладывая о ходе реализации нацпроектов, министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов обратил особое внимание на исполнение контрольных точек, установленных по каждому конкретному объекту. Он отметил, что на 2020 год для Самарской области установлено более 870 контрольных точек, которые требуют исполнения. По информации министерства, регион успешно справляется с поставленной задачей, на текущий момент лишь по 12 контрольным точкам наблюдается отставание от графика. Глава региона подробно обсудил с руководителями профильных ведомств причины отставания по каждому из 12 пунктов и сроки, в которые ведомствам предстоит наверстать сроки реализации.

«Да, 12 контрольных точек из более, чем 870, – это немного, но еще раз подчеркну: за каждой контрольной точкой – конкретный объект, люди, которые ждут этот объект. Кроме того, это наши отношения с Правительством РФ и министерствами, потому что все это коллеги учитывают при планировании бюджетных средств на последующие годы, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам совещания. – Вы знаете, что сейчас период непростой. Естественно, федеральными коллегами будут оцениваться регионы, которые справляются с задачами опережающими темпами, и нам по большинству направлений это удается».

Глава региона поручил всем главам муниципалитетов и министерств в ежедневном режиме контролировать ход исполнения нацпроектов. Кроме того, особое внимание поручено уделить информационной работе.

«Нацпроекты и их освещение является безусловным приоритетом, – подчеркнул глава региона. – Это во многом залог успешной реализации нацпроектов, потому что если люди не знают о том, как они реализуются, они не будут их поддерживать. А если не будет поддержки, то не будет и конечного результата, о котором говорит Президент. Того результата, который можно ощутить, предоставить буквально каждой семье».

Также Дмитрий Азаров напомнил, что по поручению главы государства в ближайшее время будет произведена корректировка нацпроектов, по ряду аспектов горизонт исполнения показателей будет расширен. В этой связи губернатор обратил внимание на необходимость пересмотреть и актуализировать Стратегию лидерства Самарской области.

«В 2018 году мы совместно с вами проводили разработку Стратегии лидерства Самарской области, делали ее вместе с людьми, с каждым муниципальным образованием, делали с учетом национальных проектов, – напомнил Дмитрий Азаров. – Сейчас мы находимся на этапе, когда можем и должны оценить результаты проделанной работы по реализации Стратегии лидерства региона и нацпроектов, и, исходя из поручений Президента по корректировке национальных проектов, еще раз посмотреть, что нам нужно сделать для актуализации долгосрочной стратегии социального-экономического развития Самарской области и каждого муниципального образования. Я попрошу, чтобы мы сконцентрировались на этом в своей работе, начиная с сегодняшнего дня».

Напомним, что в 2018 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова была разработана долгосрочная стратегия развития региона до 2030 года. Уникальность этого документа в том, что главными экспертами при его создании выступали жители губернии. Именно они определяли будущее Самарской области, предлагая идеи в ходе тематических стратегических сессий. Дмитрий Азаров отметил, что в ходе предстоящих поездок в муниципалитеты обязательно обсудит с жителями как промежуточные итоги реализации стратегии, так и новые инициативы по ее модернизации, передает пресс-служба облправительства. 
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