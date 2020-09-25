Стало известно, кто возглавил профильные комитеты самарской гордумы

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Всего комитетов шесть. В состав новой гордумы Самары вошли 37 народных избранников.

В пятницу, 25 сентября, в Самаре состоялось первое заседание новой гордумы. Мы в режиме онлайн следили за ним. Народные избранники выбрали председателя и сформировали комитеты. Всего их шесть: по бюджету, налогам и экономике; по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям; по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту; по местному самоуправлению; контрольный комитет.

— Комитет по бюджету возглавил Юрий Левин. По строительству — Сергей Рязанов. По ЖКХ — Вячеслав Дормидонтов. По культуре — Вячеслав Звягинцев. По местному самоуправлению — Павел Чумак. Контрольный комитет — Вячеслав Тимошенко, — сообщил наш журналист, который работал в зале заседаний гордумы.

Выборы районных депутатов Самаре прошли 13 сентября. Районные депутаты выбрали делегатов в гордуму Самары. Всего депутатов в парламенте — 37, сообщает 63.ру.

В новом составе гордумы 29 представителей «Единой России», 3 представителя КПРФ, 2 представителя «Справедливой России», 2 представителя ЛДПР и 1 представитель партии «Родина».