Стало известно, где Путин выступит с Посланием Федеральному собранию

118

— Полномочному представителю президента РФ в Совете Федерации Артуру Муравьёву и полномочному представителю президента РФ в Госдуме Гарри Минху предложить председателям палат Федерального собрания РФ собрать палаты 15 января в 12 часов в Центральном выставочном зале "Манеж" для заслушивания Послания президента Федеральному собранию, — говорится в документе.Администрации российского лидера также поручили пригласить на мероприятие членов Правительства РФ, председателя и членов Конституционного суда, председателя Верховного суда, генпрокурора, председателя СКР, главу Центризбиркома, председателя Счётной палаты, членов Госсовета РФ и глав основных конфессий.Владимир Путин обратится с Посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года. Глава государства намерен поднять вопрос о повышении уровня доходов населения.Фото: ТАСС