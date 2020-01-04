Стало известно, где Путин выступит с Посланием Федеральному собранию
4 января 2020 21:06
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— Полномочному представителю президента РФ в Совете Федерации Артуру Муравьёву и полномочному представителю президента РФ в Госдуме Гарри Минху предложить председателям палат Федерального собрания РФ собрать палаты 15 января в 12 часов в Центральном выставочном зале "Манеж" для заслушивания Послания президента Федеральному собранию, — говорится в документе.
Администрации российского лидера также поручили пригласить на мероприятие членов Правительства РФ, председателя и членов Конституционного суда, председателя Верховного суда, генпрокурора, председателя СКР, главу Центризбиркома, председателя Счётной палаты, членов Госсовета РФ и глав основных конфессий.
Владимир Путин обратится с Посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года. Глава государства намерен поднять вопрос о повышении уровня доходов населения.
Фото: ТАСС
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Комментарии
Политика региона
4 января 2020 21:13
Скорее всего, речь идет о снижении возрастной границы. Политика региона
108
4 января 2020 21:06
Владимир Путин обратится с Посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года. Политика региона
117
4 января 2020 17:49
Этой теме, по его словам, он уделяет особое внимание в работе над посланием Федеральному собранию. Политика региона
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