Спикер Жигулевской городской думы остался прежним

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В Жигулевске состоялось первое заседание седьмого созыва Жигулевской городской думы.

В качестве председателя переизбран Юрий Смеловский, возглавлявший местный парламент и в предыдущем созыве.



Теперь у Смеловского будет два заместителя — Николай Радайкин и Светлана Рысина. Оба — представители «Единой России», оба работают в муниципальном секторе. Радайкин возглавляет МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик», Рысина — руководитель отделения по работе с населением мкр. Яблоневый Овраг в МКУ «Центр содействия местному самоуправлению».



Также был выбран состав комиссий. Все пять комиссий ожидаемо возглавили единороссы. «СР» получила только два кресла заместителей председателей профильных комиссий, пишет СО ОНЛАЙН.