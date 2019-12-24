Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
24 декабря 2019 21:44
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Представители Киргизии, Белоруссии и Казахстана заявили, что принятые Россией поправки во внутреннее законодательство противоречат договору о ЕАЭС, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и техническому регламенту Таможенного союза. Они пояснили, что закон о ПО может ограничить в России оборот технических товаров из других стран ЕАЭС и препятствовать работе внутреннего рынка.
2 декабря Владимир Путин подписал законопроект, вступающий в силу с 1 июля 2020 года. В соответствии с документом на продающихся в России
смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией смарт-ТВ должны быть изначально установлены отечественные приложения. За отказ от предустановки предусмотрены штрафы: от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 500 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц.
Против закона выступил бизнес. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники считает, что поправки негативно повлияют на отрасль и приведут к монополизации сферы российского софта.
«Россия ни от кого не отгораживалась ни в интернете, ни в чем. У нас нет такой задачи и нет такого намерения <...> Это [принятие закона] тождественно слову, наверное, «антимонопольная деятельность», — утверждает Кремль.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости/РБК
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