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Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

24 декабря 2019 21:44
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По мнению этих стран, поправки в законодательство могут препятствовать работе внутреннего рынка союза.
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты, передает РБК. Об этом со ссылкой на протокол совещания пишут «Ведомости».

Представители Киргизии, Белоруссии и Казахстана заявили, что принятые Россией поправки во внутреннее законодательство противоречат договору о ЕАЭС, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и техническому регламенту Таможенного союза. Они пояснили, что закон о ПО может ограничить в России оборот технических товаров из других стран ЕАЭС и препятствовать работе внутреннего рынка.

2 декабря Владимир Путин подписал законопроект, вступающий в силу с 1 июля 2020 года. В соответствии с документом на продающихся в России
смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией смарт-ТВ должны быть изначально установлены отечественные приложения. За отказ от предустановки предусмотрены штрафы: от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 500 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц.

Против закона выступил бизнес. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники считает, что поправки негативно повлияют на отрасль и приведут к монополизации сферы российского софта.

«Россия ни от кого не отгораживалась ни в интернете, ни в чем. У нас нет такой задачи и нет такого намерения <...> Это [принятие закона] тождественно слову, наверное, «антимонопольная деятельность», — утверждает Кремль.


Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости/РБК

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Комментарии


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