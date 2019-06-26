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Новости /  Политика /  Политика региона  

Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных россиян

26 июня 2019 20:09
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Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает компенсацию ипотеки для многодетных семей, в которых третий и последующие дети родились после 1 января этого года.
Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает компенсацию ипотеки для многодетных семей, в которых третий и последующие дети родились после 1 января этого года, передает life.ru.

Семьям, которые взяли ипотечный жилищный кредит, компенсируют выплаты из федерального бюджета в размере 450 тысяч рублей. Эти деньги направлены на поддержку многодетных россиян.

Поручение о подобной компенсации дал президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале 2019 года. 
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Комментарии



Политика региона
26 июня 2019  20:09
Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает компенсацию ипотеки для многодетных семей, в которых третий и последующие дети родились после 1 января этого года.
Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных россиян
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