Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных россиян
26 июня 2019 20:09
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Семьям, которые взяли ипотечный жилищный кредит, компенсируют выплаты из федерального бюджета в размере 450 тысяч рублей. Эти деньги направлены на поддержку многодетных россиян.
Поручение о подобной компенсации дал президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале 2019 года.
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