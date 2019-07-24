Совфед одобрил ужесточение наказания за отказ пропустить скорую

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Как уточняется, за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью пациента, будут наказывать лишением свободы сроком до двух лет. В случае смерти пациента за это же деяние предусмотрено лишение свободы на срок до четырёх лет. Штраф от четырёх до пяти тысяч рублей будет применён в тех случаях, когда препятствование работе медиков не сказалось на состоянии здоровья пациента.Штраф для водителей за отказ пропустить карету скорой помощи возрастёт до пяти тысяч рублей, срок лишения водительского удостоверения — до одного года. Ранее такие действия карались штрафом до 500 рублей или лишением прав на срок до трёх месяцев.