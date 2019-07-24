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Новости /  Политика /  Политика региона  

Совфед одобрил ужесточение наказания за отказ пропустить скорую

24 июля 2019 23:51
84
Штраф для водителей за отказ пропустить карету скорой помощи возрастёт до пяти тысяч рублей, срок лишения водительского удостоверения — до одного года.
Совет Федерации одобрил пакет законов о наказании за воспрепятствование деятельности медицинских работников, которые предусматривают ужесточение санкций за отказ пропустить на дороге машину скорой помощи, передает life.ru.

Как уточняется, за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью пациента, будут наказывать лишением свободы сроком до двух лет. В случае смерти пациента за это же деяние предусмотрено лишение свободы на срок до четырёх лет. Штраф от четырёх до пяти тысяч рублей будет применён в тех случаях, когда препятствование работе медиков не сказалось на состоянии здоровья пациента.

Штраф для водителей за отказ пропустить карету скорой помощи возрастёт до пяти тысяч рублей, срок лишения водительского удостоверения — до одного года. Ранее такие действия карались штрафом до 500 рублей или лишением прав на срок до трёх месяцев. 
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Комментарии



Политика региона
24 июля 2019  23:51
Штраф для водителей за отказ пропустить карету скорой помощи возрастёт до пяти тысяч рублей, срок лишения водительского удостоверения — до одного года.
Совфед одобрил ужесточение наказания за отказ пропустить скорую
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