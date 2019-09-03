Совет Госдумы предложил назначить Поклонскую на новую должность
3 сентября 2019 21:45
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Совет Госдумы предложил назначить депутата и бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую на должность заместителя председателя комитета по международным делам. Соответствующий проект постановления размещен в электронной базе нижней палаты парламента во вторник, 3 сентября, передает РБК.
В случае избрания Поклонская будет освобождена от должности зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, ее также выведут из составакомитета.
В середине июля Поклонская по итогам работы в весеннюю сессию подтвердила возможность перехода из комитета по госбезопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам. Тогда она заявила, что хотела работать в международной отрасли с 2016 года и в настоящее время получает профильное образование — учится в дипломатической академии при МИД России. Впоследствии глава фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов допустил назначение Поклонской на должность замглавы международного комитета.
Поклонская работает в Госдуме с 2016 года. До сентября прошлого года она возглавляла комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов. Впоследствии комитет Госдумы по контролю и регламенту в ходе заседания предложил объединить ее с комиссией по этике. В новую структуру Поклонская не вошла.
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