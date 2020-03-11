Совет Федерации одобрил закон о поправке в Конституцию РФ

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Законопроект вносит целый спектр важных изменений в основной закон страны. Так, Госдума получает право утверждать кандидатуру председателя Правительства РФ, вице-премьеров и министров. Кроме того, расширяются полномочия органов самоуправления, повышается роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепляется статус Госсовета. В рамках одной из поправок предлагается закрепить понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а также добавить упоминание о Боге.Изменения будут приняты после того, как россияне озвучат свою позицию в ходе общероссийского голосования, которое состоится 22 апреля.Ранее документ был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин/Лайф