Совещание по безопасности объектов уничтожения химического оружия в регионах ПФО

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12 июля 2019 года в Москве в режиме видеоконференции заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков провел совещание, на котором обсуждались данные мониторинга состояния здоровья населения в районах расположения объектов по уничтожению химического оружия в округе.



В совещании приняли участие представители Минпромторга России, ФБУ «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия», ФМБА России, заместители губернаторов регионов, где проходило уничтожение химического оружия (Республика Удмуртия, Кировская, Пензенская, Саратовская области).



Из более чем 70 тыс. тонн химического оружия, имеющегося в мире, 40 тыс. тонн хранилось в России и 28 тыс. тонн — в США. В 2017 году Российская Федерация досрочно выполнила все обязательства по уничтожению химического оружия, и на объектах, где велась ликвидация, начались работы по выводу их из эксплуатации.



На всех объектах по уничтожению химооружия была создана многоуровневая система производственного, экологического и санитарно-гигиенического контроля и мониторинга. За все время работы не было выявлено ни одного аварийного случая. Более того, не было ни одного случая превышения вредных веществ в воздухе на объектах или рядом с ними.



Мониторинг состояния здоровья людей и окружающей среды ведется и сейчас, и будет продолжаться до полного прекращения всех работ по выводу объектов из эксплуатации. «За все время уничтожения химического оружия было проведено более 6,5 млн. исследований. Было обследовано более 120 тыс. человек. По результатам обследований можно заключить, что влияние объектов по уничтожению химического оружия на здоровье населения отсутствует», — сообщил заместитель ФМБА России Владимир Романов.



Игорь Буренков обратил внимание на необходимость своевременного и полного доведения до населения информации о безопасности объектов по уничтожению химического оружия, как для здоровья людей, так и для окружающей среды, передает пресс-служба ПФО.